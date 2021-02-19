Доставщик пиццы в Москве заехал в салон трамвая на мопеде

Курьер доставки пиццы заехал на мопеде в трамвай в Москве, об этом 19 февраля сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел накануне. Как видно на записи видеокамер, мужчина заехал в салон трамвая и продолжил поездку.

«Это не только мешало пассажирам, но и угрожало их безопасности», — отметили в «Мосгортрансе». На нарушителя пишут заявление в полицию, ему грозит штраф.

Если суд сочтет действия мужчины хулиганством, то он может лишиться свободы. «Мы за адекватность и соблюдение правил», — отметили в ведомстве.

Ранее в феврале в Ангарске (Иркутская область) загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Пострадал водитель транспортного средства.