Доставщик пиццы в Москве заехал в салон трамвая на мопеде
Курьер доставки пиццы заехал на мопеде в трамвай в Москве, об этом 19 февраля сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел накануне. Как видно на записи видеокамер, мужчина заехал в салон трамвая и продолжил поездку.
«Это не только мешало пассажирам, но и угрожало их безопасности», — отметили в «Мосгортрансе». На нарушителя пишут заявление в полицию, ему грозит штраф.
Если суд сочтет действия мужчины хулиганством, то он может лишиться свободы. «Мы за адекватность и соблюдение правил», — отметили в ведомстве.
Ранее в феврале в Ангарске (Иркутская область) загорелся трамвай, в котором находились пассажиры. Пострадал водитель транспортного средства.