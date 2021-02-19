Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой ОКР
Мир
РФ поприветствовала возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
В Германии коту запретили баллотироваться в мэры города Деммин
Общество
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве привились «Спутником V»
Спорт
Дацик пригрозил Емельяненко устроить бой «вне рамок спорта»
Спорт
ФК «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против «Локомотива»
Общество
Синоптик предупредил россиян о холодной погоде в марте
Мир
Посол США в РФ Салливан заявил о намерении ждать вакцину от Госдепа

Сомнолог предупредил об опасности хронического недосыпа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Хронический недосып приводит к снижению концентрации внимания, ослаблению иммунитета, увеличению риска развития опухолей и другим проблемам. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

Какие сны придут: как правильно выспаться за праздники
На алкоголь в этом деле лучше не полагаться

«Это снижение концентрации внимания, это снижение иммунитета, это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии, ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Кудинова, при хроническом недосыпе головной мозг всё равно захочет взять свое и отоспаться, в результате чего возникает дневная сонливость, которая может привести к опасным последствиям. Так, возрастает риск попасть в ДТП, уснув за рулем.

Сомнолог уточнил, что для здоровья нужно спать шесть-восемь часов. При этом вставать следует всегда в одно и то же время.

«Соответственно, если вы будете всегда вставать в одно и то же время, то вам захочется и ложиться в одно и то же время, и это правило нужно соблюдать и в выходные, и в будни, и в праздники, и в отпусках в том числе», — сказал он.

При этом врач отметил, что однократное нарушение режима сна не принесет вреда здоровью. За день-два человек сумеет восстановить сбившиеся из-за этого биологические часы.

Ранее 21 декабря кандидат психологических наук, доцент, сомнолог Алексей Мелехин рассказал, какие продукты способствуют крепкому сну.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021