Сомнолог предупредил об опасности хронического недосыпа

Хронический недосып приводит к снижению концентрации внимания, ослаблению иммунитета, увеличению риска развития опухолей и другим проблемам. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал врач-сомнолог Павел Кудинов.

«Это снижение концентрации внимания, это снижение иммунитета, это увеличение риска опухолей, это со временем приводит к артериальной гипертензии, ну и снижение памяти, внимания, работоспособности, скорости реакции и так далее», — сказал он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам Кудинова, при хроническом недосыпе головной мозг всё равно захочет взять свое и отоспаться, в результате чего возникает дневная сонливость, которая может привести к опасным последствиям. Так, возрастает риск попасть в ДТП, уснув за рулем.

Сомнолог уточнил, что для здоровья нужно спать шесть-восемь часов. При этом вставать следует всегда в одно и то же время.

«Соответственно, если вы будете всегда вставать в одно и то же время, то вам захочется и ложиться в одно и то же время, и это правило нужно соблюдать и в выходные, и в будни, и в праздники, и в отпусках в том числе», — сказал он.

При этом врач отметил, что однократное нарушение режима сна не принесет вреда здоровью. За день-два человек сумеет восстановить сбившиеся из-за этого биологические часы.

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