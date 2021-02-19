Авиарейсы между Магаданом и поселком Ягодное возобновили спустя 10 лет

В Магаданской области запустили пассажирский авиарейс по маршруту Магадан–Ягодное–Магадан. Самолет отправился по этому маршруту впервые с 2011 года.

Полет длится 1,5 часа в одну сторону. Стоимость билета — 2 тыс. рублей. Полет совершается на самолете ТВС-2МС раз в неделю, пишет ИА MagadanMedia.

В авиакомпании «Авиация Колымы» агентству рассказали, что после 5 марта самолеты начнут летать из Колымы в Усть-Омчуг.

12 февраля сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу субсидируемых билетов на рейсы с Дальнего Востока в Москву. Со всеми таксами и сборами стоимость авиабилета составляет 10,2 тыс. рублей.