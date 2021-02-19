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Памятник служебному мотоциклу «Урал» открыли в Биробиджане

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В Биробиджане на территории УМВД по ЕАО открыли памятник патрульному мотоциклу «Урал», который стоял на вооружении в органах внутренних дел в 1950–1960-х годах. Задачей отдела регулирования дорожного движения в те годы было регулирование и обеспечение безопасности движения на дорогах.

На церемонии открытия начальник УМВД по ЕАО Александр Добровольский выразил мнение, что памятник патрульному мотоциклу в первую очередь будет интересен тем, кто пришел на службу в ОВД в этот период времени, поскольку у ветеранов многое связано с этим мотоциклом. Он останется в памяти сотрудников как дань уважения ветеранам службы.

Инициатор установки такого памятника — автор проекта «Автомобили и мотоциклы на службе СССР», автоколлекционер, ветеран ОВД Комсомольска-на-Амуре Александр Цыганов. В 2018 году он передал УМВД по ЕАО отреставрированный милицейский автомобиль. Машина стоит на противоположной стороне здания управления. Бывшие сослуживцы поддержали эту идею и помогли отреставрировать еще и ретромотоцикл, пишет ИА EAOMedia.

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