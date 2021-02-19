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Эксперты назвали популярные схемы обмана клиентов банков

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Аналитики «Тинькофф» выяснили, как за время пандемии коронавируса изменились методы хищений денег у клиентов российских банков, подсчитали средние суммы потерь от различных преступных сценариев, а также описали схемы обмана. Исследование поступило в распоряжение «Известий» в пятницу, 19 февраля.

Пин-код в мешке: каждый второй россиянин столкнулся с мошенничеством
Чаще всего в 2020 году для обмана в финансовой сфере эксплуатировалась тема коронавируса

Согласно материалам компании, в 2020 году число успешных случаев мошенничества выросло на 60%. Аналитики отмечают, что объем фрода превысил максимум за всю историю наблюдений. По данным специалистов, средний чек мошеннической атаки в России снизился на 8%. Раньше он составлял 15 061 рубль, а теперь — 13 900 рублей. При этом в прошлом году аферистам удалось украсть у клиентов российских банков на 70% больше денег, чем в 2019-м.

В декабре 2020 года злоумышленники поставили рекорд: сумма фрода возросла на 151%, а количество случаев мошенничества — на 40% по сравнению с предыдущим максимумом в декабре 2019 года.

Переход в режим самоизоляции и дефицит медицинских товаров стали импульсом для рекордных объемов мошенничества, связанного с медициной, считают аналитики. Аферисты создавали поддельные ресурсы о COVID-19, на которых люди платили за несуществующие маски, антисептики, лекарственные препараты и услуги фейковых врачей. 20% случаев мошенничества в связи с медициной произошли с людьми старшего поколения. Люди в возрасте 68–72 лет больше остальных пострадали от таких уловок.

В 2020 году 64% успешных мошеннических атак происходило в интернете по сценарию покупки или продажи товаров как на сайтах маркетплейсов, так и на сайтах-подделках. Звонки от службы безопасности банка заняли второе место с долей в 16%. Родственники и знакомые получали доступ к данным карт или смартфонам клиентов в 12% случаев, а на схемы с инвестициями пришлось 5%. По словам специалистов, злоумышленники также стали в три раза чаще находить жертв в соцсетях.

Появилась также тенденция, согласно которой женщины на 13% чаще становились жертвами мошенников. Раньше было наоборот: в 2019 году 52% обманутых клиентов были мужчинами, а 48% — женщинами. Но с точки зрения объема похищенных денег мужчины всё равно впереди — 56% от общей суммы фрода.

Аналитики добавили, что традиционно мошенничеству больше всего подвержены жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Лидерство с ними делят Калининградская область и Севастополь. Меньше остальных на уловки злоумышленников попадаются жители дальневосточных регионов.

17 февраля было опубликовано исследование компании «Антифишинг», согласно которому в 71% случаев россияне открывают фишинговые письма, написанные от имени руководителя или делового партнера.

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