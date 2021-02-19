Несколько сотрудников посольства Чили в Москве привились «Спутником V»

Несколько сотрудников чилийского посольства в Москве уже сделали прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил советник дипмиссии Патрисио Сифуэнтес.

По его словам, приглашение пройти вакцинацию от российского МИДа в посольстве восприняли позитивно и остальные еще не привитые сотрудники дипмиссии также рассматривают такую возможность.

«Я вакцинировался, торговый атташе тоже, его семья и другие коллеги рассматривают (эту возможность. — Ред.), так что нам это кажется отличной инициативой», — цитирует его «РИА Новости».

Ранее в этот же день в сербской дипмиссии в РФ сообщили, что посол сотрудники посольства Сербии в Москве во главе с послом государства в России Мирославом Лазански привились от коронавирусной инфекции «Спутником V».

Также стало известно, что вакцинировались от коронавируса препаратом «Спутник V» некоторые сотрудники посольств Испании и Белоруссии, а также большинство сотрудников Монголии в России.

В свою очередь, газета «Коммерсант» со ссылкой на сотрудников нескольких посольств в пятницу сообщила, что МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса. По данным издания, дипломаты из стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также государств СНГ выразили желание привиться.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются с просьбами предоставить вакцины «Спутник V» из-за нехватки подобных препаратов американского производства.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

Согласно опубликованным 2 февраля ведущим медицинским журналом The Lancet данным, вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.