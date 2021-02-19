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Чиновница во Владимирской области предложила депутату «расширить кругозор»

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Глава администрации муниципального образования Толпуховское Владимирской области Ирина Абрамова официально ответила на жалобу депутата Собинского района Андрея Бойкова на плохой ремонт, обратившись к нему на «ты» и предложив «расширить кругозор». Как чиновница пояснила журналистам, депутат по возрасту «годится ей в сыновья» и множеством обращений провоцирует, чтобы дискредитировать.

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По словам депутата, в октябре жительница дома пожаловалась ему на некачественный, незавершенный ремонт и то, что управляющая компания не решила проблему. Обращение гражданки он направил в администрацию 2 ноября, а поскольку ответа не получил, напомнил о проблеме.

Ответ за подписью Абрамовой ему направили 18 февраля. «Уважаемый депутат по избирательному округу №21 прежде, чем писать обращение, возьми и почитай 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» от 06.10.2003г. Возможно твой кругозор расшириться" (орфография и пунктуация чиновников сохранены. — Ред.)», — приводит 19 февраля документ «РИА Новости».

Бойков отметил, что ответ на официальном бланке он получил впервые, и назвал отношение «хамским». По его словам, представитель администрации должна относиться к гражданами с уважением, с соблюдением этики.

Депутат намерен обратиться к главе муниципального образования Александру Темнову для оценки слов главы администрации, так как она была назначена на должность. По мнению Бойкова, должно быть принято решение об отставке Абрамовой.

Со своей стороны чиновница подтвердила, что дала депутату такой ответ. Она напомнила, что граждане обратились к нему еще в октябре 2020 года, а письмо в администрацию пришло только 18 февраля. «Дошел бы до этого подъезда как депутат и посмотрел, отремонтировали его или нет. Его давным-давно отремонтировали», — заявила Абрамова. По ее словам, депутат пишет в администрацию «по всякому поводу: в дело и не в дело».

«Лишь бы он почитал 131-й закон наш федеральный, он посмотрел, чьи это полномочия: мои или управляющей компании», — добавила она.

30 декабря президент России Владимир Путин подписал закон об административных штрафах до 150 тыс. рублей в отношении государственных служащих, которые оскорбляют граждан. Оскорблением считается не только «унижение чести и достоинства, выраженное не только в неприличной форме», но и в «иной, противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности».

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