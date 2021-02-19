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Толстой отреагировал на изъятие детей у российской семьи в Германии

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У граждан России, которые живут в Германии, отняли троих детей. Об этом 19 февраля сообщил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, где также пообещал разобраться с ситуацией.

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Толстой отметил, что направил обращения в МИД, послу России в Германии и уполномоченному по правам ребенка Анне Кузнецовой с просьбой разобраться в ситуации с изъятием детей, и сообщил, что взял дело на свой личный контроль.

Зампред Госдумы отметил, что семья готовила документы для возвращения в Россию, однако осуществить задуманное не успела. Толстой не понимает, на каком основании полиция и органы опеки забрали детей у граждан другой страны.

«Вечером 8 февраля к ним в дом ворвалась полиция. По словам родителей, полицейские не представились, не показали документов. Евгения избили, перевернули вверх дном всю их квартиру. После этого полицейские выгнали детей на улицу и увезли в неизвестном направлении», — уточнил Петр Толстой.

Летом 2020 года органы опеки забрали ребенка из российской семьи в Швеции. Причиной для изъятия младенца стал тот факт, что мама малышки решила обследовать ребенка в России.

Когда об этом узнали сотрудники социальной защиты в Стокгольме, в семью немедленно приехали представители органов опеки и полиция, которые изъяли ребенка. Ситуация уже находится на контроле посольства России в Швеции и уполномоченного по правам ребенка при президенте.

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