Завершено следствие против еще одного участника незаконной акции в Москве

Завершено следствие по уголовному делу против участника несогласованной акции в Москве 23 января, напавшего на сотрудника полиции. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по столице в пятницу, 19 февраля.

28-летний мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Согласно версии СК, 23 января участник незаконной акции около Страстного бульвара несколько раз ударил полицейского кулаком и ногой по голове. Нарушителем оказался житель Люберецкого района Московской области. Он содержится под стражей. Следственный комитет сообщил о его задержании 9 февраля.

Кроме того, 10 февраля в Пресненский районный суд Москвы поступили материалы ходатайства СК о заключении под стражу до 8 апреля 2021 года еще одного участника незаконных акций в столице. Он также несколько раз ударил сотрудника полиции и попытался сорвать с него шлем.

Несанкционированные акции прошли в Москве и других крупных городах России 23 и 31 января. Также 2 февраля после решения суда о замене блогеру Алексею Навальному условного наказания на реальное его сторонники собрались в центре столицы и устроили незаконные акции.

СКР 22 января возбудил уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия по фактам призывов к участию в незаконных акциях. За несколько дней до акции в интернете начали появляться призывы к подросткам к участию в таких мероприятиях.

По данным полиции, некоторые участники заболели COVID-19, их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. В Москве в связи с этим возбудили уголовное дело из-за нарушения рядом участников акции самоизоляции.

12 февраля в Бабушкинском суде Москвы прошло повторное слушание дела Навального о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер обвиняется в умышленном распространении сведений, порочащих честь и достоинство мужчины. Он отказался признать свою вину. На заседании 16 февраля блогер гособвинение просило признать его виновным по этому делу. Прокурор требовала оштрафовать Навального на 950 тыс. рублей.

Оглашение приговора назначено на 20 февраля.