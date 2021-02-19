Постпред РФ оценил дальнейшие действия МАГАТЭ на ядерных объектах в Иране

Проверки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на ядерных объектах в Иране полностью не прекратятся после вступления 23 февраля в силу закона о приостановке применения дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с организацией. Такое мнение высказал ТАСС в пятницу, 19 февраля, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Он объяснил, что с 23 февраля во исполнение принятого в декабре парламентом Ирана закона, в частности, прекратит свое действие целый ряд мер транспарентности, которые предусмотрены в Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе (СВПД).

«В этой связи генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу вылетает в Тегеран с тем, чтобы обсудить с иранскими партнерами модальности верификационной деятельности МАГАТЭ в Иране в новых условиях», — сказал Ульянов.

По его словам, результаты консультаций будут известны позже, однако какими бы они ни были, полностью проверки не прекратятся. «Сократится их объем и, видимо, существенно», — подчеркнул дипломат.

Ранее, 11 февраля, заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков заявлял, что несколько стран МАГАТЭ, в том числе входящих в совет управляющих организаций, используют любой повод для эскалации вокруг Ирана и СВПД. Он отмечал, что МАГАТЭ следит за ситуацией, публикует доклады, однако содержание этих документов «моментально становится достоянием гласности».

19 февраля глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что США сделали шаг по возвращению в ядерную сделку по Ирану, отозвав требование о возобновлении санкций. По его словам, лед в ситуации со сделкой тронулся, но пока неясно, как всё будет происходить дальше и готов ли будет Иран делать встречные шаги.

Ранее в этот же день Reuters сообщило, что США оповестили ООН, что отзывают прошение администрации бывшего президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана.

Отмечается, что письмо с такой информацией передал в Совбез ООН исполняющий обязанности посла США в организации Ричард Миллс. Также высокопоставленный американский чиновник рассказал агентству, что США рассматривают возможность «дипломатического пути» для восстановления ядерной сделки с Ираном и будут готовы к переговорам, если ЕС направит им соответствующее приглашение.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.