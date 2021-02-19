В ДТП с туристическим автобусом в Египте пострадали шестеро россиян

Шестеро россиян пострадали в аварии с туристическим автобусом на Синайском полуострове в Египте. Об этом сообщает посольство России в Каире на своей странице в Facebook в пятницу, 19 февраля.

«По имеющейся на данный момент информации, в результате произошедшей 19 февраля аварии с туристическим автобусом, следовавшим из Шарм-эль-Шейха в Каир, никто из находившихся в нем шести граждан России серьезно не пострадал», — отметили в дипведомстве.

Пострадавшим своевременно оказали необходимую медицинскую помощь, их осмотрели врачи и сделали рентген.

В настоящее время они возвращаются в свои отели.

Среди пострадавших есть трое украинцев, их госпитализировали. Об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

«Египет: на трассе Шарм-эль-Шейх–Каир туристический автобус попал в ДТП. Известно о трех пострадавших гражданах Украины. Они госпитализированы», — отметил он.

Украинские консулы взаимодействуют с египетскими властями для оказания консульской помощи украинцам и для выяснения всех обстоятельств аварии.

По данным ТАСС, всего в автобусе находилось до 60 пассажиров.

Ранее, 6 февраля, в Чусовском районе Пермского края пассажирский автобус Mercedes вылетел в кювет. Он вез туристов в город с горнолыжного курорта «Такман», но на 34-м км трассы съехал с дороги.

Салон автобуса был почти полным, в том числе там находились дети. Некоторые пассажиры получили легкие травмы, погибших нет.

Позже пассажиры разъехались на попутках.