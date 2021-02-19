Синоптик предупредил россиян о холодной погоде в марте

Согласно новым данным, в марте средняя температура в России будет ниже нормы на 1–4 °C. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Мои расчеты показывают, что март сам по себе подтвердит статус зимнего месяца и, более того, передаст холодную эстафету началу апреля», — сообщил специалист.

По словам синоптика, в этом году климатическая весна в целом наступит позже привычного, в центральной полосе она должна прийти в конце следующего месяца.

«По всей видимости, сроки разрушения и схода снежного покрова тоже будут задержаны. И произойдет это лишь в период где-то к 15–20 апреля, ну а в лесах вообще ближе к 1 мая», — добавил Тишковец.

Ранее, 17 февраля, Евгений Тишковец предупредил о возможных паводках в России. По его словам, в ситуации, когда аномалия холода резко меняется на аномалию тепла, в весеннем сезоне ожидается высокая вода.

«Сейчас высота снежного покрова в Центральной России превышает в полтора-два раза многолетнюю норму. Ну и по количеству осадков тоже превзошли сезонные показатели. Подобная ситуация с паводками может сложиться, потому что в основном все реки среднерусской равнины берут свои воды из небесной влаги», — отметил синоптик.