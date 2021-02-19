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В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

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Врачи Видновской районной клинической больницы спасли 49-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией и полным поражением легких. Об этом сообщили в пятницу, 19 февраля, в пресс-службе минздрава региона.

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По словам заведующего анестезиолого-реанимационным отделением Александра Плиева, легкие женщины были полностью поражены, пациентка задыхалась и немедленно была подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких, на котором провела две недели. Течение заболевания усугубляли излишний вес и сахарный диабет.

«После этого ее состояние значительно улучшилось, и врачи приняли решение отключить ее от аппарата. Начался длительный процесс восстановления — женщина заново училась дышать, есть, ходить, возвращаясь к привычной жизни. А через три недели обследование показало, что ее легкие значительно восстановились», — цитирует врача агентство городских новостей «Москва».

В настоящее время женщину выписали из больницы на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

Ранее в феврале врачи НИИ имени Склифосовского спасли женщину, у которой диагностировали стопроцентное поражение легких, пишет «Москва 24». В стационаре пациентка пробыла два месяца.

За минувшие сутки в России зафиксировали 13 433 новых случая заболевания COVID-19. Наибольшее число заболевших выявлено в Москве (1972), Санкт-Петербурге (1087) и Подмосковье (687).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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