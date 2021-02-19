Конфликт произошел на «Укрпочте» из-за обслуживания посетителя на русском языке

Скандал произошел в отделении «Укрпочты» в Кривом Роге, когда сотрудница отказалась говорить на украинском языке. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает УНИАН.

Как уточняется, работницу попросили обслуживать посетителя на украинском, также местный житель указал женщине, что она не соблюдает масочный режим. Та вызвала правоохранителей и пожаловалась, что мужчина снимает ее на видео.

«Я говорю, как мне удобно, и никто ни на каком языке не запрещал разговаривать. Я вижу, умные очень, ведете себя, как быдло», — заявила сотрудница.

Однако посетитель продолжал настаивать на том, что сотрудница отделения почты нарушает ряд правил. Прибывшие на место сотрудники полиции уладили конфликт.

17 февраля стало известно об увольнении в Днепре официантки, использовавшей русский язык и обслуживавшей на нем клиентов. Увольнению предшествовал конфликт между официанткой из России и посетительницей кафе.

13 февраля уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Кремень рассказал, что за прошедший месяц получил 605 жалоб из-за использования русского языка.

По его данным, большая часть обращений касается отсутствия украинской версии сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. Еще 126 украинцев пожаловались на нарушение их прав, препятствий и ограничений в использовании государственного языка в сфере услуг.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.