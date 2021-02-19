Ледовые переправы начали закрывать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начали закрывать ледовые переправы. Они начали терять свою прочность из-за интенсивности солнца. В результате передвижение стало небезопасным.

Уже закрыта переправа города Николаевск-на-Амуре — село Подгорное. Из-за того что на переправе образовалась промоина, отмечается выход воды на лед. Таким образом, она не отвечает требованиям безопасности для зимних дорог, рассказал ИА AmurMedia государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения по городу Николаевск-на-Амуре и Николаевскому району Александр Князев. Сейчас обслуживающая переправу организация выставила запрещающие проезд знаки, созданы преграды для выезда на водоем в этих местах.

На территории края осталось 39 действующих переправ. С повышением температуры воздуха, потеплением, возрастанием солнечной активности процесс разрушения льда стал более интенсивным. Автомобилистам советуют следить за информацией и ни в коме случае не выезжать на лед в местах закрытых ледовых дорог.

В конце января на реке Амур в районе села Мичуринское провалился под лед экскаватор. Во время дноуглубительных работ на береговой части пристани машина под тяжестью своего веса съехала вниз и завалилась на бок. В момент происшествия в кабине находился один человек.