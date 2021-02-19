Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
Спортсмены из России выступят на Олимпийских играх в Токио под аббревиатурой ОКР
Мир
РФ поприветствовала возвращение США в Парижское соглашение по климату
Общество
В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
Мир
В Германии коту запретили баллотироваться в мэры города Деммин
Общество
Несколько сотрудников посольства Чили в Москве привились «Спутником V»
Спорт
Дацик пригрозил Емельяненко устроить бой «вне рамок спорта»
Спорт
ФК «Тамбов» примет участие в матче Кубка России против «Локомотива»
Общество
Синоптик предупредил россиян о холодной погоде в марте
Мир
Посол США в РФ Салливан заявил о намерении ждать вакцину от Госдепа

Ледовые переправы начали закрывать в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае начали закрывать ледовые переправы. Они начали терять свою прочность из-за интенсивности солнца. В результате передвижение стало небезопасным.

Паром без пара: в России появятся электрические суда для переправ
Первый в стране транспорт нового типа планируют ввести в эксплуатацию в 2021 году

Уже закрыта переправа города Николаевск-на-Амуре — село Подгорное. Из-за того что на переправе образовалась промоина, отмечается выход воды на лед. Таким образом, она не отвечает требованиям безопасности для зимних дорог, рассказал ИА AmurMedia государственный инспектор по маломерным судам инспекторского отделения по городу Николаевск-на-Амуре и Николаевскому району Александр Князев. Сейчас обслуживающая переправу организация выставила запрещающие проезд знаки, созданы преграды для выезда на водоем в этих местах.

На территории края осталось 39 действующих переправ. С повышением температуры воздуха, потеплением, возрастанием солнечной активности процесс разрушения льда стал более интенсивным. Автомобилистам советуют следить за информацией и ни в коме случае не выезжать на лед в местах закрытых ледовых дорог.

В конце января на реке Амур в районе села Мичуринское провалился под лед экскаватор. Во время дноуглубительных работ на береговой части пристани машина под тяжестью своего веса съехала вниз и завалилась на бок. В момент происшествия в кабине находился один человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021