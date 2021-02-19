В Германии коту запретили баллотироваться в мэры города Деммин

В Германии коту по кличке Quarky (Творожок) запретили баллотироваться в мэры города Деммин в том числе из-за юного возраста, сообщает 19 февраля DW.

В апреле в Деммине в Мекленбурге — Передней Померании будут избирать нового бургомистра. Претенденты уже подают заявки на участие в выборах.

Издание сообщает, что житель Деммина Торсен Лор отправил заявку от имени своего питомца.

Однако животное получило отказ по нескольким причинам. В частности, кандидату на должность главы города должно быть не менее 18 лет, а коту всего шесть. Кроме того, претендент на пост должен иметь немецкое гражданство. Также на заявке отсутствовала личная подпись животного.

Однако хозяин животного все-таки намерен продолжить борьбу за место кота на политической арене. В частности, полагает Лор, его питомец способен повлиять на вопросы защиты животных и автомобильную ситуацию в городе.

Новости о животных, стремящихся попасть в политику, уже появлялись в СМИ ранее. Так, «Известия» писали о коте Барсике из Барнаула, который заявлял о готовности баллотироваться на президентских выборах в 2018 году в России.

В 2017-м телеканал РЕН ТВ сообщал о коте по кличке Стаббс, который долгое время служил мэром города Талкитна на Аляске.