Эксперт объяснил необходимость эксперимента по маркировке пива в РФ

Руководитель управления подакцизных товарных групп ЦРПТ Ян Витров в пятницу, 19 февраля, объяснил «Известиям» необходимость пилотного проекта по обязательной маркировке пива в России.

Так, по его словам, эксперимент позволит компаниям подготовиться к обязательной маркировке, и чем раньше участники этого рынка подключатся к проекту, тем спокойнее будет происходить их переход на новые бизнес-процессы.

«Когда начинать, каждый решает сам, главное — быть готовым к дню запуска обязательной маркировки. Опыт других отраслей показывает, что откладывать не стоит», — отметил эксперт.

Витров указал, что на сегодняшний день уже более 40 компаний подали заявки на включение в рабочую группу эксперимента. Благодаря этому они смогут участвовать в выработке соответствующих решений.

Первый выпуск маркированной продукции, по его словам, придется на сентябрь 2021 года, так как длительность подготовки с момента старта проекта занимает от четырех до девяти месяцев.

Ранее в этот же день было опубликовано постановление российского правительства о том, что в стране 1 апреля 2021 года начнется эксперимент по маркировке пива и продлится до 31 августа 2022 года.

Кроме пива в эксперименте по маркировке будут задействованы напитки, изготавливаемые на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков.