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Лукашенко заявил о намерении развивать «хороший национализм»

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Национализм — это не «болтовня на мове», а стремление сделать что-то, что останется в памяти народа. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 19 февраля в ходе встречи с артистами Купаловского театра в Минске.

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«Я всегда стремлюсь к тому, чтобы у нас были определенные традиции», — цитирует белорусского лидера БелТА. Среди традиций он перечислил ежегодное обращение с посланием к парламенту и народу и всебелорусское собрание, проводимое раз в пять лет.

«Вы тоже стали доброй, даже не традицией, вы символ нашего народа. Поэтому всегда надо создавать то, что тебя будет отличать от других», — сказал политик актерам. По его словам, в этом будет «хороший национализм», за что его в России критикуют.

По словам Лукашенко, он при всей любви к россиянам остается президентом Белоруссии, поэтому будет делать всё для отличия белорусов и «от русских тоже». Богатство народа республики заключается в том числе в знании двух языков — русского и белорусского. И от этого наследия нельзя отказываться, уверен он.

«Мы должны аккуратно вести политику на этом клочке земли. Это наше, мы больше не просим. Но мы миллиметра никому не отдадим», — заключил он.

В этот же день Лукашенко вылетел в Сочи, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудят совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, сотрудничество двух стран, международную повестку и интеграционные вопросы Союзного государства.

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