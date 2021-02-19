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На востоке Крыма объявлен режим ЧС из-за непогоды

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Из-за обильного снегопада власти Крыма объявили режим угрозы ЧС в восточной части полуострова. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал вице-премьер республики Евгений Кабанов.

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«Режим угрозы ЧС вводится в Белогорском, Кировском и Ленинском районах, а также в Керчи», — цитирует его «Интерфакс».

В связи с этим оперативные службы на обозначенной территории переведены в режим повышенной готовности.

Кроме того, на полуострове действует штормовое предупреждение из-за снегопада, который начался накануне вечером.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что похолодание и снегопад в Крыму и Краснодарском крае произошли из-за полярного вторжения. По его словам, полярное вторжение, в свою очередь, происходит из-за перехода холодных воздушных масс из Арктики. Эксперт подчеркнул, что это явление случается раз в несколько лет.

Синенков добавил, что холода продержатся в южных регионах России до конца зимы, но обильных снегопадов пока не ожидается.

По данным МЧС, в настоящее время в Крыму сохраняется неблагоприятная погода: мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Северо-западный ветер дует со скоростью до 20–25 м/с.

Непогода в регионе продлится до воскресенья. На полуострове объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин.

Также в пятницу из-за снегопада, плохой видимости и ветра было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.

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