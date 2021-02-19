Москва и Минск могут обсудить экспорт удобрений через порты России

Белоруссия готова обсудить с Россией возможный экспорт калийных удобрений через порты РФ. Об этом 19 февраля заявил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Авраменко.

Он отметил, что этот вопрос требует детальной проработки и пока стороны хотят опробовать эти маршруты на нефтепродуктах.

«Это могут быть не только калийные удобрения, но и лесные грузы, грузы машиностроительного комплекса. Этот вопрос требует более детальной проработки с точки зрения мощностей портовой инфраструктуры. Я думаю, этим вопросом мы плотно позанимаемся», — рассказал Авраменко журналистам во время визита в Москву.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев поддержал слова иностранного коллеги, отметив, что у Белоруссии и России есть возможность продолжить работу и по экспорту других продуктов. В планах у сторон проработать условия, при которых Белоруссии будет выгодно поставлять удобрения через российские порты.

Ранее в этот же день Россия и Белоруссия подписали соглашение об организации перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны, через российские морские порты. Церемония подписания межправительственного соглашения прошла в Москве.

Документ предполагает перевалку белорусскими предприятиями более 9,8 млн т грузов (мазута, бензина, масла) в российских портах на Балтике в 2021–2023 годах, в дальнейшем срок его действия может быть продлен.

Нефтепродукты производства белорусских НПЗ будут перевозиться до российских портов по железной дороге. Документ определяет предельные ставки на подвижной состав и услуги по перевалке грузов в морских портах России.

16 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект соглашения об экспорте нефтепродуктов через порты России.