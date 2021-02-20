Аномально холодная погода этой зимой, которая наблюдается почти на всех континентах, уже преподнесла немало сюрпризов как производителям и потребителям традиционных углеводородных источников энергии, так и приверженцам экологической повестки. В начале года цены на СПГ в Азии били рекорды, превышая отметку в $1000 за 1 тыс. кубометров газа. Россия в лице «Новатэка» сумела оперативно отреагировать на изменение конъюнктуры рынка и в кратчайшие сроки — в два раза быстрее, чем через Суэцкий канал — доставила газ по Северному морскому пути (СМП) без сопровождения ледокола. В свою очередь, пока европейские страны стремительно опустошали свои подземные хранилища, «Газпром» за первые полтора месяца наступившего года нарастил поставки «голубого топлива» в Старый свет на 36%.

А тем временем за океаном, в сердце американской нефтедобычи — штате Техас — разворачивается настоящий апокалипсис. Президент Джо Байден объявил там чрезвычайную ситуацию, разблокировав федеральную помощь Техасу, где температура на этой неделе колебалась от минус 2 до минус 22 °C. Сейчас бы российские вахтовики, работающие на северах, скромно ухмыльнулись. А вот американская энергосистема при таких температурах дала сбой.

В результате стихии в Техасе вышла из строя почти половина ветряных энергетических установок, приостановили работу крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы, замерзли скважины и газопроводы. В результате аномальных холодов добыча нефти в США упала на треть. По разным оценкам, сокращение составило от 3,5 до 4 млн баррелей в сутки.

Сокращение предложения оказало поддержку нефтяным котировкам, которые выросли до максимальных отметок с начала пандемии COVID-19. Так, цена на нефть сорта Brent превысила $65 за баррель впервые с января 2020 года, но оптимизма в глазах замерзающих американцев от этого не прибавилось.

Без электричества остались почти 4,5 млн человек, еще более 12 млн были лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Увеличение спроса на электроэнергию вынудило оператора электросетей штата ввести периодические отключения электроэнергии.

Спрос на электроэнергию, который достиг почти 70 ГВт, «подкинул» спотовую цену на ресурс более чем на 10 000%. В начале недели оптовые цены на электроэнергию превышали $9 тыс. за мегаватт-час. При этом в среднем в месяц потребитель коммунальных услуг в США использует около 0,87 мегаватт-час. Некоторые эксперты подсчитали, что для того, чтобы проехать сегодня на Тесле всего 100 км, замерзающему американцу придется потратить почти $100.

Из-за морозов вышла из строя почти половина всех установленных в штате ветряков. Кроме того, чтобы они не промерзли, лопасти приходится греть, что превратило возобновляемые источники энергии (ВИЭ) из генераторов в потребителей. Тоже самое можно сказать и о сланцевых скважинах.

К сожалению, отключение света привело и к жертвам. По сообщениям американских СМИ, четыре человека, в том числе трое детей, умерли в пожаре, пытаясь согреться в доме с помощью камина.

Губернатор штата Грег Эбботт даже издал указ, предписывающий производителям газа не экспортировать продукцию до 21 февраля 2021 года и вместо этого продавать ее на территории Техаса. И сегодня администрация Эббота в тесном сотрудничестве с Белым домом решает вопрос о предоставлении дополнительных ресурсов техасцам и расширению энергоснабжения штата. А ведь Техас считался родиной двух революций: сланцевой и так называемой зеленой. По состоянию на декабрь 2020 года там работало 150 ветряных электростанций с общей мощностью более 30 тыс. МВт. Их доля составляла порядка 15% от общего рынка производства электроэнергии.

Если в США ветряки пришлось остановить из-за слишком сильного ветра, то в Германии они встали из-за его отсутствия. А солнечные парки попросту засыпало снегом. Доля фактической генерации ВИЭ сократилось до 2–3%. Другими словам, энергетика страны сегодня держится на тех немногих ТЭЦ, которые работают на ископаемом топливе и которые власти еще не успели закрыть. И это лишний раз говорит о том, что на Западе стоит задуматься о хеджировании рисков перехода с традиционных энергоносителей на «зеленые». Ведь использование «голубого топлива» отнюдь не противоречит мировой экологической повестке. К тому же ископаемые виды топлива в общем энергобалансе мирового потребления будут доминировать в ближайшие полвека, а доля газа и вовсе составит порядка 30%.

Между тем стоит напомнить, что Европа намерена полностью отказаться от ископаемых ресурсов в пользу «зеленой энергетики» к 2050 году. В свою очередь, летом прошлого года одним из самых громких заявлений тогда еще кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена стало обещание вложить до 2025 года $2 трлн в развитие экологически чистых источников энергии. По его словам, он намерен полностью перевести ТЭК США на «зеленую энергетику» к 2035 году.

Вступив в должность, он одним из первых подписал указ о прекращении выдачи новых лицензий на разработку месторождений нефти и газа на государственных землях и морском шельфе. Своей целью он ставит удвоение производства ветроэнергетики. «Мы слишком долго ждали, чтобы справиться с климатическим кризисом. Мы не можем больше медлить», — сказал Байден, комментируя свое решение.

Ну вот, собственно, и дождались. Мало было предупреждений, что отказ от добычи традиционных углеводородов уничтожит рабочие места, сделает страну более зависимой от импорта энергоресурсов, чем нанесет существенный ущерб экономике — теперь сама матушка-природа решила на практике показать, что не стоит рубить с плеча.

Более того, в самый разгар топливного кризиса, пока миллионы человек сидят без света, американские конгрессмены думают не о своих гражданах, а требуют у госсекретаря Энтони Блинкена предоставить информацию о дополнительных санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2».

«Мы пишем вам, чтобы запросить информацию о планах администрации Байдена по реализации санкций в отношении «Северного потока — 2», которые требуются в соответствии с поправками к «Закону о защите энергетической безопасности Европы», — говорится в письме, направленном законодателями Блинкену.

При этом среди прочих свою подпись под документом поставил республиканец, конгрессмен из Техаса Майкл Маккол. Получается, что, снимая ответственность за свой народ, американцы, возлагают на себя полномочия вершителей судеб всего мира. Навязывая свою энергополитику и свой энергопереход. Интересно, научит их чему-нибудь Генерал Мороз?

Автор — обозреватель «Известий», главный редактор журнала «Нефтегазовая вертикаль»

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