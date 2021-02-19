Крымский мост временно закрыли из-за сильного снегопада и ветра

Движение по Крымскому мосту временно перекрыли из-за снегопада и сильного ветра, сообщили 19 февраля в управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань».

В районе Керченского пролива прошел снегопад, на мосту отмечается сильный боковой ветер и плохая видимость.

Позже в министерстве чрезвычайных ситуаций республики сообщили, что автомобильное движение через Керченский пролив со стороны Крыма было восстановлено. Спустя некоторое время мост снова закрыли в обоих направлениях из-за плохой видимости.

Со стороны Краснодарского края образовался затор длиной в километр — там находилось порядка 200 авто, из которых 56 грузовых и восемь автобусов.

Автомобилистов призвали не ездить по трассе «Таврида», через Ангарский и Грушевский перевалы, гору Ай-Петри, а также по дорогам, проходящим по горно-лесной местности.

Как сообщалось, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева. Помимо этого, в случае необходимости оказания помощи водителям грузовиков подготовлена тяжелая техника.

На протяжении нескольких дней в Крыму наблюдаются неблагоприятные погодные условия: снег, мокрый снег, туман, гололед, метель и усиление северо-западного ветра до 20–25 м/с. Кроме того, объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин.