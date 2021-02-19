Парламенту Грузии представят обновленный состав правительства

Кандидатуры в новом составе правительства Грузии станут известны в пятницу, кандидат в премьер-министры страны Ираклий Гарибашвили представит их на заседании бюро парламента, сообщил 19 февраля телеканал «Рустави - 2».

«Сегодня выясняется, кому будет принадлежать портфель министра, новый состав правительства будет представлен Бюро парламента, заседание которого назначено на 18:00 (17:00 мск)», — говорится в сообщении.

Глава комитета по процедурным вопросам и правилам парламента Ираклий Кадагишвили заявил, что новый состав кабмина вынесут на голосование в парламенте на пленарном заседании 22 февраля.

Тем временем в грузинском парламенте продолжают обсуждать кандидатуру самого Гарибашвили. Так, Леван Иоселиани, генеральный секретарь «Гражданской партии» и вице-спикер парламента, считает, что его назначение еще больше осложнит ситуацию в стране.

Со своей стороны Шалва Папуашвили, член «Грузинской мечты» выдвинувшей кандидатуру политика на пост премьера, говорит, что Гарибашвили добился успеха во всех направлениях, где работал.

Накануне Гарибашвили заявил о намерении в случае вступления в должность в короткие сроки навести порядок в стране. В 2013–2015 годах он уже возглавлял грузинское правительство.

Подавший в четверг в отставку премьер-министр Грузии Георгий Гахария сообщил, что принял соответствующее решение для деэскалации ситуации в стране. Его разногласия с правительством связаны с арестом оппозиционера, председателя «Единого национального движения» Ники Мелии.