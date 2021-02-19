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Кремль прокомментировал сообщения о новых санкциях против СП-2

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В Кремле не знают о дополнительном списке санкций против «Северного потока – 2», который, по информации агентства Bloomberg, готовит администрация президента США. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы еще не знаем, о каких санкциях на самом деле писал Bloomberg и другие СМИ», — заявил пресс-секретарь президента РФ.

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По словам Пескова, в Москве всё-таки надеются, что здравое видение ситуации возобладает, а страны не будут дальше идти по дороге санкционного давления, которое на самом деле уже неоднократно продемонстрировало свою неэффективность.

В агентстве Bloomberg ранее сообщили, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над трубопроводом «Северный поток – 2», в санкционные списки. Уточняется, что рестрикции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

Ранее, 17 февраля, Песков отметил, что властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2». Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и приостановку работы предприятий. По словам представителя Кремля, газопровод «Северный поток – 2» — хороший проект, касающийся энергобезопасности Европы, особенно в условиях «турбулентности климатических изменений».

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