Политолог назвал разумным решение США по «Северному потоку — 2»

Решение США не вводить санкции против немецких компаний, связанных с «Северным потоком – 2» разумно, так как предотвратило мощное торговое противостояние. Такое мнение в пятницу, 19 февраля, в эфире НСН выразил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Решение не вводить санкции сейчас вполне разумно. Причина этого банальная — вы можете выстрелить в своего союзника лишь раз, потому что второй раз вы будете стрелять уже в своего врага», — пояснил он.

По словам эксперта, инициатива о санкциях против газопровода исходила от тех политических деятелей, которые больше думали о текущей политической конъюнктуре внутри США, чем о международной политике.

«В том числе и потому, что в этой политике они ни черта не понимают», — добавил Фролов.

Ранее в этот же день стало известно, что Соединенные Штаты не планируют включать немецкие компании, которые заняты в работе над трубопроводом «Северный поток – 2», в санкционные списки.

По информации агентства Bloomberg, санкции коснутся только небольшого числа компаний, которые тесно связаны с Россией. Подобное решение может быть принято из-за желания США замедлить процессы строительства, не разругавшись при этом с Евросоюзом.

В конце 2019 года Соединенные Штаты ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а потом расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в январе 2021 года минфин США заявил о расширении санкций против РФ в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Так, под санкции попали российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.