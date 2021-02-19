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Экс-премьер Украины оценил возможность начала нового евромайдана в стране

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На Украине невозможен новый евромайдан, из-за того что его некому организовать, а также из-за противодействия американских кураторов страны, которых устраивает нынешняя власть в республике. Такое мнение высказал глава Комитета спасения Украины, бывший премьер-министр этой страны Николай Азаров на пресс-конференции в пятницу, 19 февраля.

Трансляцию пресс-конференции ведет сайт aif.ru на своей странице в Facebook.

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«Нет, майдана не будет. Потому что если кто-то думает, что майданы стихийно появляются, то он глубоко заблуждается. Майдан — это хорошо организованная спецоперация. Подготовленная, оплаченная, продуманная», — сказал Азаров.

Он рассказал, что к такой спецоперации обычно «подключается громадное число людей», в том числе «агенты влияния, находящиеся в органах власти».

По его словам, из-за отсутствия этих факторов в Белоруссии в 2020 году не произошло переворота. Он подчеркнул, что «это серьезная спецоперация, которая долго готовится», а для ее проведения используется «подходящий повод».

«Так что майданов не надо ожидать. Народ сам никогда не организуется. Для организации народа требуется политическая структура», — отметил политик.

Он добавил, что против возможного нового майдана работают американские кураторы Украины, которых устраивает нынешний режим.

«Как только появляется что-либо такое, что может привлечь к себе внимание людей, против этого разворачиваются карательные действия», — заключил он.

21 ноября 2013 года сторонники евроинтеграции вышли на майдан Незалежности (площадь Независимости) в Киеве после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Позже на площади стали происходить стычки между демонстрантами и силовиками.

20 февраля 2014 года на площади произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим тогдашнего президента страны Виктора Януковича. В результате смены власти, произошедшей в феврале 2014 года, Янукович, опасаясь за свою жизнь, покинул государство. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Азаров возглавлял правительство Украины с 2010 по 2014 годы. Из-за госпереворота ему также пришлось выехать за пределы страны. Украинские правоохранители подозревают его в ряде преступлений, в том числе злоупотреблении служебным положением.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. По данным Центризбиркома страны, политик заручился поддержкой 80,1% избирателей. Итоги голосования не признали США и страны Европы.

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