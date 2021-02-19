Продажи новых люксовых авто в России в январе упали на 70%

В России в январе 2021 года было продано 20 новых автомобилей сегмента luxury, что на 70% меньше, чем за первый месяц 2020 года. Об этом 19 февраля сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что среди купленных авто не было ни Aston Martin, ни Lamborghini, ни Maserati, ни Ferrari. Из семи брендов, которые эксперты «Автостата» отнесли к сегменту Luxury, в рынке поучаствовали только три: жители нашей страны купили 11 экземпляров Mercedes-Benz Maybach S-Class, 5 — Bentley и 4 — Rolls-Royce.

Что касается географии продаж, то 14 из 20 новых люксовых автомобилей были куплены в Москве (8 шт.), Санкт-Петербурге и Подмосковье (по 3 шт.). В нестоличные регионы отправилось только 6 автомобилей сегмента luxury: 2 — в Краснодарский край, по 1 — в Приморский край, Пензенскую, Кемеровскую и Липецкую области.

17 февраля сообщалось, что в России в январе 2021 года было продано почти 10 тыс. новых премиальных автомобилей, что составляет десятую часть от общего объема рынка.

На первом месте по продажам находится кроссовер Lexus RX. По данным агентства, в январе россияне приобрели 849 таких машин. Далее следует модель BMW X6, которую выбрали 509 жителей страны. На третьем месте находится BMW X5 — 430 проданных автомобилей.