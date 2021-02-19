Большая часть украинцев признала внешнее управление страной

С мнением о том, что Украина управляет извне, согласились почти две трети жителей страны. Такие данные стали известны по результатам исследования Украинского института будущего.

Опрос проводился в январе и февраля текущего года среди почти 2,5 тыс. украинцев. Так в восточных регионах страны с мнением о внешнем управлении страной согласились 75% опрошенных, в южных регионах — 71%. В западных областях с тезисом оказались согласны 56% украинцев.

В Киеве с таким утверждением согласились 55% опрошенных. Около 22% не признали факт внешнего управления Украиной.

Ранее, 10 февраля, опросы украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет около 60% жителей страны. Около 40% опрошенных выразили доверие к политику.

Премьер-министру Украины Денису Шмагалю выразили доверие 12% опрошенных, около трети опрошенных (30%) не слышали о нем, 54% не доверяют политику. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимашенко не доверяют более 70% опрошенных.