Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Экономика
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Мир
Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни
Мир
РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино
Культура
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии перед Днем защитника Отечества
Наука
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
Общество
Непогода в Крыму продлится до воскресенья
Спорт
Звезда ММА Александр Волков назвал ключевую ошибку Кокляева
Мир
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

Большая часть украинцев признала внешнее управление страной

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С мнением о том, что Украина управляет извне, согласились почти две трети жителей страны. Такие данные стали известны по результатам исследования Украинского института будущего.

Слуга на поражение: почему партия Зеленского провалилась на выборах
Эксперты предрекают досрочную отставку президента Украины

Опрос проводился в январе и февраля текущего года среди почти 2,5 тыс. украинцев. Так в восточных регионах страны с мнением о внешнем управлении страной согласились 75% опрошенных, в южных регионах — 71%. В западных областях с тезисом оказались согласны 56% украинцев.

В Киеве с таким утверждением согласились 55% опрошенных. Около 22% не признали факт внешнего управления Украиной.

Ранее, 10 февраля, опросы украинской социологической группы «Рейтинг» показали, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не доверяет около 60% жителей страны. Около 40% опрошенных выразили доверие к политику.

Премьер-министру Украины Денису Шмагалю выразили доверие 12% опрошенных, около трети опрошенных (30%) не слышали о нем, 54% не доверяют политику. Главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют 66%, не знают такого 7%.

Лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимашенко не доверяют более 70% опрошенных.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021