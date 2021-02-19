Приставы взыщут с Боярского еще один штраф за нарушение ПДД

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила второе за месяц исполнительное производство в отношении народного артиста РСФСР Михаила Боярского, у него обнаружили еще один неоплаченный штраф за нарушение ПДД. Сведения опубликованы в базе данных исполнительных производств на сайте ФССП.

Отмечается, что штраф в размере 3 тыс. рублей Боярскому выписала ГИБДД за административное правонарушение, совершенное 24 ноября прошлого года. Так, 15 февраля в отношении актера было возбуждено исполнительное производство по факту неуплаты штрафа.

Согласно кодексу об административных правонарушениях, гражданин обязан оплатить штраф в течение 60 дней с момента нарушения, еще 10 дней есть на обжалование штрафа.

Ранее, 12 февраля, в отношении актера также было возбуждено исполнительное производство, так как Боярский нарушил правила дорожного движения 30 ноября 2020 года и не оплатил штраф в размере 3 тыс. рублей.

В этом же месяце сообщалось, что в 2020 году судебные приставы принудительно взыскали с водителей неоплаченных штрафов ГИБДД более 14 млрд рублей.

По данным ФССП, ежемесячно возбуждается 200 тыс. исполнительных производств по взысканию штрафов с водителей, при этом удается взыскать 75% штрафов, которые водители «забыли» оплатить. В службе также отмечали, что некоторые правонарушители сознательно не оплачивают штрафы, чтобы уйти от ответственности.