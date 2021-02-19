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Гражданина Киргизии осудили на семь лет за подготовку теракта в Москве

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Второй западный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии Таланта Онурова за пропаганду терроризма и подготовку теракта в Москве. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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«Он осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Пропаганда терроризма с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Приготовление к террористическому акту»)», — уточнили в ведомстве.

Первые три года срока осужденный будет отбывать в тюрьме, а еще четыре года — в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, решением суда Онурова на четыре года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, пишет «Газета.ру».

Отмечается, что на данный момент приговор еще не вступил в законную силу

Следствие установило, что Онуров прибыл на территорию России осенью 2019 года, чтобы совершить теракт. В Москве злоумышленник искал соучастников преступления и изучал соответствующие материалы, чтобы реализовать задуманное.

Подозреваемый в подготовке теракта Онуров был задержан 5 ноября 2019 года в Москве. Мужчина признал вину в подготовке теракта и был арестован. Позже пресс-секретарь посольства Киргизии в России Гулбарчын Байымбетова подтвердила, что подозреваемый является гражданином республики.

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