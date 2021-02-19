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Профсоюзы просят провести проверку зарплат бюджетников Алтайского края

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Алтайский крайсовпроф предлагает губернатору региона Виктору Томенко провести внеочередное заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и обсудить там реализацию поручений президента. В частности, вопросы зарплаты.

Росстат отметил рост реальных зарплат в стране в 2020 году

В краевой организации профсоюзов перечислили несколько негативных обстоятельств, на фоне которых происходит повышение окладов, передает altapress.ru. Например, рост уровня средней зарплаты обеспечивается в большинстве случаев за счет совмещения должностей увеличения объемов нагрузки, во многих организациях рост оплаты труда сопровождается сокращением численности сотрудников. Повышение, например, у работников образования в октябре 2020 года (на 3%), как и в октябре 2019 года (на 4,3%), производилось за счет разовых стимулирующих выплат и так далее.

Прокуроры в России за время пандемии коронавируса добились погашения долгов по зарплате почти на 23 млрд рублей. В пресс-службе Генпрокуратуры отметили, что это данные за неполный 2020 год. Еще одним приоритетным направлением работы была защита прав граждан на получение социальной помощи. За время пандемии прокуроры добились выплат, задержанных или не начисленных медицинским работникам, на общую сумму почти 2 млрд рублей. Таким образом, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медработников.

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