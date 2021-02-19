Непогода в Крыму продлится до воскресенья

Погода в Крыму начнет улучшаться в предстоящее воскресенье, 21 февраля. Об этом заявил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 19 февраля.

«В воскресенье гребень высокого давления подходит, и ситуация улучшится. Некомфортная ситуация сейчас, а дальше уже будет улучшаться», — сказал он.

По словам Вильфанда, неблагоприятные погодные явления в регионе вызваны столкновением холодного воздуха из Европейской части России с теплым — со Средиземного и Черного моря.

Он рассказал, что холодная погода в Крыму, которая сейчас наблюдается в центре и на севере европейской России, пришла и на юг, где встретилась с теплым воздухом со Средиземного и Черного морей и турецким теплым воздухом. В результате «сформировалось несколько фронтальных разделов и обострилось несколько вторичных фронтальных разделов».

«Это привело к столкновению двух воздушных масс с совершенно разными физическими свойствами, и прежде всего температурным режимом. Это привело к тому, что очень интенсивные осадки, причем всех видов (дождь, снег и мокрый снег), усиление ветра», — отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что такая погода наблюдается на черноморском побережье от Сочи до Анапы.

Он отметил, что такая ситуация все чаще повторяется во второй половине января и февраля. Она «связана с забросом холодных воздушных масс».

«Возникают микроциркуляции, небольшие циклончики, и возникает неустойчивость, поэтому интенсивные, постоянные осадки», — заключил он.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что похолодание и снегопад в Крыму и Краснодарском крае произошли из-за полярного вторжения. По его словам, полярное вторжение в свою очередь происходит из-за перехода холодных воздушных масс из Арктики. Эксперт подчеркнул, что это явление случается раз в несколько лет.

Синенков добавил, что холода продержатся в южных регионах России до конца зимы, но обильных снегопадов пока не ожидается.

По данным МЧС, в настоящее время в Крыму сохраняется неблагоприятная погода: мокрый снег, местами очень сильные осадки, туман, гололед, метель. Северо-западный ветер дует со скоростью до 20–25 м/с.

Непогода сохраняется в регионе на протяжении нескольких дней. На полуострове объявлено экстренное предупреждение об опасности схода лавин.

Ранее в пятницу из-за снегопада, плохой видимости и ветра было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту. Сообщалось, что на подъезде к мосту из-за ограничения движения скопилось около 80 автомобилей, в районе станицы Тамань для автомобилистов развернули пункт обогрева.