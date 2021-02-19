В ФРГ прокомментировали возможность введения США новых санкций против СП-2

Германия следит за новостями из США по вопросу о возможных санкциях в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщила в пятницу, 19 февраля, представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге.

Журналисты спросили Адебар, принято ли решение администрацией Соединенных Штатов о введении новых санкций против проекта и затронут ли они немецкие компании.

«В отношении «Северного потока – 2» наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для конгресса», — сказала она на брифинге.

В этот же день в агентстве Bloomberg рассказали о намерении администрации президента США Джо Байдена представить конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении «Северного потока – 2».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает здравое видение ситуации и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

Накануне, 18 февраля, Песков отметил, что властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2». Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и приостановку работы предприятий.

В конце 2020 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в начале 2021 года минфин Соединенных Штатов заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Таким образом, под санкциями оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.