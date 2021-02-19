Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами
Экономика
Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров
Мир
Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни
Мир
РФПИ сообщил о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино
Культура
Исторический музей проведет бесплатные экскурсии перед Днем защитника Отечества
Наука
В Германии заявили об искусственном происхождении коронавируса
Общество
Непогода в Крыму продлится до воскресенья
Спорт
Звезда ММА Александр Волков назвал ключевую ошибку Кокляева
Мир
Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи

В ФРГ прокомментировали возможность введения США новых санкций против СП-2

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Германия следит за новостями из США по вопросу о возможных санкциях в отношении «Северного потока-2». Об этом сообщила в пятницу, 19 февраля, представитель МИД ФРГ Мария Адебар на брифинге.

Вентиль перемен: что решат США и ФРГ по СП-2
В бундестаге считают, что приостановка проекта не должна стать рычагом давления на переговорах

Журналисты спросили Адебар, принято ли решение администрацией Соединенных Штатов о введении новых санкций против проекта и затронут ли они немецкие компании.

«В отношении «Северного потока – 2» наша позиция остается неизменной. И мы, конечно, внимательно следим за тем, есть ли новости в США, должны посмотреть в первую очередь содержание доклада для конгресса», — сказала она на брифинге.

В этот же день в агентстве Bloomberg рассказали о намерении администрации президента США Джо Байдена представить конгрессу доклад о дополнительных санкциях в отношении «Северного потока – 2».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает, что в Вашингтоне возобладает здравое видение ситуации и американские власти не пойдут по пути наращивания санкционного давления.

Накануне, 18 февраля, Песков отметил, что властям США следовало бы больше думать об энергоснабжении Техаса, чем о «Северном потоке – 2». Непогода и снег в Техасе и других штатах вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и приостановку работы предприятий.

В конце 2020 года США ввели односторонние экстерриториальные санкции против проекта, а затем расширили их, приняв оборонный бюджет на 2021 год.

Также в начале 2021 года минфин Соединенных Штатов заявил о расширении санкций против России в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Таким образом, под санкциями оказались российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его владелец.

«Северный поток – 2» строится по дну Балтийского моря от России до Германии с целью прямых поставок газа в ЕС, государства которого в основном поддерживают проект и принимают участие в его реализации. Против газопровода выступают США, Польша, Украина и прибалтийские страны.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021