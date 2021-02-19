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Около 2 тыс. серых китов погибли на планете в 2020 году

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В 2020 году погибло 10% от общемировой численности серых китов. Популяция животных сократилась на 2 тыс. особей, причины такого явления пока неизвестны. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщила международный эксперт по биоразнообразию, член международного комитета фонда «Будущее для природы» Мария Воронцова.

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«По словам главы департамента по морским млекопитающим и черепахам Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Дейва Веллера, в прошлом и позапрошлом годах было зафиксировано огромное количество сообщений о том, что в Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии было около 200 выбросившихся китов. Это только то, что попало в СМИ. По данным Веллера, за прошлый год около 2 тыс. серых китов погибло во время миграции. Причины этого неизвестны», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам специалиста, в некоторых регионах мирового океана исчезают водоросли, которые являются источником пропитания для серых китов. Загрязнение мирового океана также может оказывать влияние на популяцию животных. Точная причина гибели до сих пор неизвестна, на данный момент у ученых есть только предположения.

Ранее, 16 февраля, ученые объяснили вымирание мегаживотных на территории Северной Америки. Исчезновение мамонтов и других представителей мегафауны Северной Америки в конце плейстоцена (эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тыс. лет назад) было связано с климатическими изменениями, а не с истреблением крупных животных пришедшими на континент первыми людьми. Такие выводы сделали немецкие ученые, соответствующая статья опубликована в журнале Nature Communications.

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