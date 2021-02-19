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Почти 120 ДТП произошло за сутки в Омской области из-за непогоды

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На территории Омской области за одни сутки зафиксировали 119 дорожно-транспортных происшествий. Причиной большинства аварий стали погодные условия, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, в ночное время на 545-м км федеральной трассы Тюмень–Омск 46-летний водитель «Газели» потерял управление из-за сильного снегопада. Машина выехала на встречку и врезалась с грузовиком Kenworth. Водитель отечественной машины получил различные травмы и был госпитализирован, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Позднее на 578-м км той же дороги с управлением не справился 50-летний водитель грузовика Renault. Фура въехала в ограждение. Помощь водителю оказали сотрудники ДПС.

В кювете из-за неблагоприятных погодных условий также оказался автобус Volvo с 34 пассажирами. ДТП произошло на 6-м км трассы Тара–Усть-Ишим. Никто не пострадал, пассажиры продолжили путь на другом автобусе.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продержаться в регионе до конца недели. Водителям рекомендуется отказаться от поездок на дальние расстояния.

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