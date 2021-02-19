Subaru привезет в Россию обновленный кроссовер XV

Японская компания Subaru планирует представить в России весной 2021 года обновленный кроссовер XV. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 19 февраля.

«В марте 2021 года российским фанатам бренда мы с гордостью представим обновленный Subaru XV, который, как и ранее, будет в полной мере отвечать всем требованиям, которым должен соответствовать современный кроссовер: высокотехнологичный, динамичный и универсальный», — говорится в сообщении бренда.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году компания Subaru продала в России 6240 своих новых автомобилей. Эта цифра на 19% ниже показателя за аналогичный период 2019 года. Тогда на российском рынке было реализовано 7686 японских машин.

25 ноября сообщалось, что Subaru начинает в России продажи новой версии модели Forester под названием Sport.

Модель получила черные 18-дюймовые колеса, черную решетку радиатора, обивку сидений водоотталкивающей тканью с контрастной прострочкой. Также автомобиль оснащен светодиодными противотуманными фарами.

Subaru Forester Sport для России оснащен стандартной подвеской, бензиновым двигателем объемом 2,5 л. мощностью 185 л.с. и вариатором.