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В Росфинмониторинге рассказали о схемах мошенничества с нотариусами

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Мошенники стали использовать услуги нотариусов для отмывания доходов. Об этом в пятницу, 19 февраля, рассказал глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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«Преступный мир ищет новые механизмы. Раз в банки мы им запрещаем, не даем возможности, они привлекают нотариальные услуги, то есть нотариусы подписывают различные сделки», — сказал директор Росфинмониторинга.

В этой связи в 2021 году вступает в силу новый закон, в соответствии с которым нотариусы получат право отказывать в удостоверении операций, если они кажутся подозрительными, отметил Чиханчин.

«В прошлом году, в 2020-м, примерно на 25 миллиардов они выявили таких сделок», — добавил глава ведомства.

В России 30 января вступил в силу закон, запрещающий банкам отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

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