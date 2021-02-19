Исторический музей проведет бесплатные экскурсии перед Днем защитника Отечества

Государственный исторический музей проведет 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, бесплатные экскурсии и программы. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщили в пресс-службе музея.

«20 февраля в Историческом музее и музее Отечественной войны 1812 года в честь праздника будут проходить бесплатные программы и экскурсии. Входной билет в музей платный. Оба объекта будут работать с 10:00 до 21:00», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Вечером в субботу в музее пройдет концерт «С чего начинается Родина», на котором прозвучат фронтовые и лирические песни русских и советских композиторов.

Накануне замглавы Роструда Иван Шкловец сообщил, что в субботу, 20 февраля, рабочий день будет сокращенным, передает НСН. Он напомнил, что в 2021 году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, и выходной перенесен с субботы на понедельник, 22 февраля.