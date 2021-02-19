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Новые сорта азалий зацветут в томском Ботаническом саду

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Новые сорта одной из самых масштабных в России коллекции азалий расцветут в конце февраля-начале марта в Ботаническом саду Томского государственного университета (ТГУ).

«Фонды Ботсада пополняются не только за счет обмена с другими ботаническими садами, но и благодаря селекционной работе, которую ведут ученые лаборатории тропических и субтропических растений. Они получили более 150 новых гибридов, которые проходят испытание на оригинальность и декоративность. <...> В этом сезоне ожидается цветение многих «новичков», созданных в Ботсаду», – говорится в сообщении ТГУ, передает РИА «Томск».

Самой необычной азалией в коллекции является сорт Жемчуг, у которого уникальный цвет лепестков – белый с сиреневатым отливом.

Как стало известно в середине января, в городе Кировск (Мурманская область) в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте второй раз за 90 лет зацвела фуркрея прямая. По словам специалистов, в это время цветки источают сильный аромат. Цветонос при этом может превышать 10 м в высоту, а в диметре — 20 см. Фуркрея цветет один раз в жизни, после чего умирает. После себя растение оставляет «множество укоренившихся деток», отметили в ботаническом саду. В природе также остаются семена.

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