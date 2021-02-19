Захарова сообщила о взаимодействии с зарубежными МИД по вопросам вакцинации

Большинство зарубежных государств идут навстречу Москве в вопросе вакцинации сотрудников российских загранучреждений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия - 1».

«Мы находимся во взаимодействии с министерствами иностранных дел по линиям наших посольств, в большинстве случаев они идут навстречу, понимая, что все, в общем-то, в одной лодке. Эта лодка называется земной шар», — подчеркнула она.

Ранее в пятницу МИД России предложил всем иностранным сотрудникам дипмиссий, работающим в стране, пройти вакцинацию от коронавируса.

Днем ранее газета The Washington Post сообщила, что американские дипломаты, работающие за рубежом, обращаются с просьбами предоставить вакцины «Спутник V» из-за нехватки подобных препаратов американского производства.

Вакцина «Спутник V» доказала свою безопасность — такой вывод следует из научной статьи ученых Института Гамалеи, размещенной в ведущем медицинском журнале The Lancet 2 февраля. Ее эффективность оценена в 91,6%. В исследовании сообщается о промежуточных результатах третьей фазы испытаний. Среди 20 тыс. участников было 2 тыс. человек старше 60 лет. В статье говорится о хорошей переносимости препарата и в этой возрастной группе.

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали в августе 2020 года. Он стал первой в России и в мире вакциной от этого вируса.

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