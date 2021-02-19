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Житель Оренбургской области ожидает суда за незаконную рубку леса

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В Тюльганском районе Оренбургской области ожидает суда местный житель. Его обвиняют в незаконной вырубке леса, сообщает региональная прокуратура.

По данным ведомства, мужчина срубил один дуб, чем причинил ущерб государственному лесному фонду в 12 тыс. рублей, пишет 56orb.ru.

Ущерб возмещен в полном объеме. Расследование уголовного дела завершено, прокуратура уже утвердила обвинительное заключение.

Суд должен рассмотреть дело в ближайшее время. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в феврале премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил стратегию развития лесного комплекса до 2030 года. Вклад лесной отрасли в экономику России к 2030 году должен возрасти в два раза и составить до 1,14 трлн рублей.

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