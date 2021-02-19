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Производители продуктов предупредили о риске роста цен из-за подорожания упаковки

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Руспродсоюз (РПС) предупредил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о росте цен на продукты питания из-за повышения стоимости пластиковой упаковки на 10–15%. Об этом сообщает «Коммерсант» 19 февраля со ссылкой на письмо ведомству, которое подписал исполнительный директор союза Дмитрий Востриков.

РПС также просит ФАС проверить обоснованность увеличения цен.

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Отмечается, что стоимость упаковочных материалов является одним из факторов, который влияет на себестоимость товаров. С конца прошлого года по текущий момент участники Роспродсоюза получают от поставщиков пластиковой упаковки предупреждения о росте цен на их продукцию и новые расценки. В среднем на пластиковую упаковку и пленку повышение составило 10–15%

Поставщики объясняют это повышением стоимости сырья: в июле 2020-го цена полиэтилена взлетела на 25−30%.

Эксперты указывают, что упаковка занимает около 30% в объеме производства пищевой продукции.

В ФАС пообещали принять меры реагирования в случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства. В Минпромторге получили обращение от производителей пластиковой упаковки о подорожании сырья и перенаправили его в ФАС. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что «обращали внимание профильного ведомства» на эту проблему, и что вопрос нужно проработать.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сообщил ТАСС, что доля упаковки в себестоимости продуктов разнится в зависимости от категории. Обычно она составляет до 7%, но иногда — 30% и более. Упаковка иностранного производства обычно дороже из-за наличия таможенной пошлины в размере 6,5–9,5% в зависимости от типа пленки.

Чтобы понизить цены на упаковку, он предлагает убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между российскими и международными производителями, либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены.

В начале февраля Минэкономразвития сообщило о планируемом снижении цен во II квартале 2021 года, поскольку пик инфляции в годовом выражении пока не пройден. Сдерживать рост цен помогли меры правительства по контролю стоимости социально значимых товаров.

В январе в Счетной палате предположили, что в России может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. Из-за того что производителям может быть невыгодно продавать продукцию по установленным ценам, они могут направить ее на экспорт, либо на склады.

В конце прошлого года кабмин ввел механизм сдерживания цен на базовые продукты питания. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.

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