Производители продуктов предупредили о риске роста цен из-за подорожания упаковки

Руспродсоюз (РПС) предупредил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о росте цен на продукты питания из-за повышения стоимости пластиковой упаковки на 10–15%. Об этом сообщает «Коммерсант» 19 февраля со ссылкой на письмо ведомству, которое подписал исполнительный директор союза Дмитрий Востриков.

РПС также просит ФАС проверить обоснованность увеличения цен.

Отмечается, что стоимость упаковочных материалов является одним из факторов, который влияет на себестоимость товаров. С конца прошлого года по текущий момент участники Роспродсоюза получают от поставщиков пластиковой упаковки предупреждения о росте цен на их продукцию и новые расценки. В среднем на пластиковую упаковку и пленку повышение составило 10–15%

Поставщики объясняют это повышением стоимости сырья: в июле 2020-го цена полиэтилена взлетела на 25−30%.

Эксперты указывают, что упаковка занимает около 30% в объеме производства пищевой продукции.

В ФАС пообещали принять меры реагирования в случае обнаружения нарушения антимонопольного законодательства. В Минпромторге получили обращение от производителей пластиковой упаковки о подорожании сырья и перенаправили его в ФАС. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что «обращали внимание профильного ведомства» на эту проблему, и что вопрос нужно проработать.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов сообщил ТАСС, что доля упаковки в себестоимости продуктов разнится в зависимости от категории. Обычно она составляет до 7%, но иногда — 30% и более. Упаковка иностранного производства обычно дороже из-за наличия таможенной пошлины в размере 6,5–9,5% в зависимости от типа пленки.

Чтобы понизить цены на упаковку, он предлагает убрать таможенные пошлины и восстановить конкуренцию на рынке между российскими и международными производителями, либо обязать производителей упаковки выровнять внешние и внутренние цены.

В начале февраля Минэкономразвития сообщило о планируемом снижении цен во II квартале 2021 года, поскольку пик инфляции в годовом выражении пока не пройден. Сдерживать рост цен помогли меры правительства по контролю стоимости социально значимых товаров.

В январе в Счетной палате предположили, что в России может возникнуть дефицит товаров из-за регулирования цен. Из-за того что производителям может быть невыгодно продавать продукцию по установленным ценам, они могут направить ее на экспорт, либо на склады.

В конце прошлого года кабмин ввел механизм сдерживания цен на базовые продукты питания. В январе президент России Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары.