Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Аксенов нашел плюсы для Крыма в обильных осадках
Экономика
Минпромторг получил обращение о росте цен на сырье для пластиковой упаковки
Мир
Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане
Мир
Косачев оценил готовность США идти на уступки по «Северному потоку - 2»
Общество
Эстонский врач выступил в защиту российской вакцины «Спутник V»
Мир
В ФРГ обеспокоились быстрым распространением британского штамма COVID-19
Авто
В России началось производство обновленного хетчбэка Kia Picanto
Экономика
Роспатент получит доступ к данным системы маркировки
Общество
Метеоролог предупредила о предстоящем снегопаде в Москве

В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала цифровой сервис, который поможет отслеживать преступные транзакции в криптовалюте. Об этом 19 февраля заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

На бычий манер: криптовалюты резко подорожали с начала года
Рост Dogecoin составил рекордные 780% не без участия Илона Маска

Чиханчин добавил, что разработанный механизм получил название «прозрачный блокчейн». Он позволяет увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть тех, кто пытается спрятаться за ними.

«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции», — заявил Чиханчин.

Также в Росфинмониторинге сейчас занимаются разработкой тех признаков и критериев, которые помогут выявлять потенциально преступные операции среди общего потока.

Юрий Чиханчин отметил, что в настоящее время в России уже есть уголовные дела, связанные с криптовалютами. Разобраться в этой теме российским службам также помогают коллеги из Европы.

17 февраля этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговые органы при этом получают право при подозрении о нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций отчеты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Для этого потребуется приказ ФНС с определением формата сообщения об операциях с цифровой валютой.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021