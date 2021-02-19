В России разработали сервис для отслеживания операций с криптовалютами

Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала цифровой сервис, который поможет отслеживать преступные транзакции в криптовалюте. Об этом 19 февраля заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Чиханчин добавил, что разработанный механизм получил название «прозрачный блокчейн». Он позволяет увидеть все операции с криптовалютами и раскрыть тех, кто пытается спрятаться за ними.

«Наркодельцы активно используют электронные системы платежей и криптовалюту. Мы совместно с правоохранительными органами и Академией наук в первую очередь разработали цифровой сервис, который позволяет нам анализировать криптотранзакции», — заявил Чиханчин.

Также в Росфинмониторинге сейчас занимаются разработкой тех признаков и критериев, которые помогут выявлять потенциально преступные операции среди общего потока.

Юрий Чиханчин отметил, что в настоящее время в России уже есть уголовные дела, связанные с криптовалютами. Разобраться в этой теме российским службам также помогают коллеги из Европы.

17 февраля этого года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют. Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).

Налоговые органы при этом получают право при подозрении о нарушении налогового законодательства потребовать у банковских организаций отчеты по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой. Для этого потребуется приказ ФНС с определением формата сообщения об операциях с цифровой валютой.