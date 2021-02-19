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Росфинмониторинг совместно с ФАС выявили порядка 270 картельных сговоров

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Росфинмониторинг совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) выявили за 2020 год около 270 картельных сговоров. Об этом в пятницу, 19 февраля, заявил глава ведомства Юрий Чиханчин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

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«Совместно с ФАС выявили примерно около 270 картельных сговоров, расторгнуто контрактов на порядка 29 миллиардов рублей с недобросовестными исполнителями, порядка 100 исполнителей отведены от работы с контрактами в связи с тем, что они не прошли проверок», — уточнил он.

Под картельным сговором подразумевается неформальное соглашение участников одной рыночной отрасли продавать или покупать товары или услуги по определенной цене. Также картельным сговором является договорное регулирование объемов закупок и продаж участниками рынка, чтобы повлиять на уровень цен.

22 октября 2020 года ФАС оштрафовала ЦУМ и другие компании группы Mercury за непредоставление информации в ходе расследования о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России.

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