Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни

Москва в ближайшие дни может провести контакты с Вашингтоном по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил 19 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков.

По его словам, Россия рассчитывает, что предстоящее общение с американской администрацией позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

«Россия надеется, что все остающиеся в СВПД участники положительно отнесутся к идее созвать встречу с участием США», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Он добавил, что речи о созыве министерской встречи по СВПД пока не идет.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к санкциям против Ирана «хорошим делом», однако подчеркнул важность восстановления действия СВПД.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.

В начале февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В 2018 году Вашингтон по решению бывшего президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран. Тегеран ответил фактическим возобновлением ядерных разработок.