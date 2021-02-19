Рябков допустил проведение переговоров с США по СВПД в ближайшие дни
Москва в ближайшие дни может провести контакты с Вашингтоном по вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил 19 февраля замглавы МИД России Сергей Рябков.
По его словам, Россия рассчитывает, что предстоящее общение с американской администрацией позволит сдвинуть с мертвой точки вопрос о возвращении США в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
«Россия надеется, что все остающиеся в СВПД участники положительно отнесутся к идее созвать встречу с участием США», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Он добавил, что речи о созыве министерской встречи по СВПД пока не идет.
Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отказ США от призыва к санкциям против Ирана «хорошим делом», однако подчеркнул важность восстановления действия СВПД.
Накануне стало известно, что Соединенные Штаты оповестили ООН об отзыве прошения администрации экс-президента Дональда Трампа о возобновлении санкций против Ирана. Отмечается, что американские власти готовы использовать возможность «дипломатического пути» для восстановления иранской ядерной сделки.
В начале февраля Москва выразила готовность к сотрудничеству с новой администрацией США по вопросу спасения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
В 2018 году Вашингтон по решению бывшего президента США Дональда Трампа в одностороннем порядке вышел из СВПД с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран. Тегеран ответил фактическим возобновлением ядерных разработок.