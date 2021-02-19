Стройматериалы отправили в пострадавшие от непогоды районы Хабаровского края

В пострадавшие от циклона районы Хабаровского края направили стройматериалы из краевого резерва. Для того, чтобы как можно быстрее отремонтировать разрушенные во время непогоды крыши зданий, было выделено 385 листов шифера.

Материалы поступят в Советско-Гаванский и Ванинский районы. Машина прибудет на побережье Татарского пролива примерно к ночи 19 февраля, рассказали ИА AmurMedia в региональном правительстве.

В этих районах, а также в Комсомольском и Нанайском районах ввели режим ЧС муниципального характера. В первую очередь их главы запросили материалы для восстановления кровель, рассказал агентству и.о. главы краевой комиссии по ликвидации ЧС, министр ЖКХ Дарий Тюрин.

В результате циклона, который обрушился на регион 16 февраля, почти 9,5 тыс. жилых домов в 54 поселениях остались без света. На 45 зданиях повредило или полностью сорвало крыши. Теперь их предстоит отремонтировать.

На 15 часов пятницы электроснабжение восстановили почти во всех населенных пунктах пострадавших территорий.