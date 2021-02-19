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СК Белоруссии отказался возбудить дело о гибели Тарайковского

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Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели 10 августа в центре белорусской столицы Александра Тарайковского. Об этом 19 февраля сообщил глава белорусского СК Иван Носкевич.

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По его словам, решение об отказе вынесено по ст. 293 УК республики. Как установило следствие, около 23:00 Тарайковский находился в районе станции метро «Пушкинская», мужчина был сильно пьян и направился в сторону правоохранителей, несмотря на их предупреждения.

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», — рассказал глава СК.

Силовики действовали по инструкции, выстрелили в Тарайковского нелетальным оружием с расстояния, исключающего гибель мужчины, отмечает агентство «БелТА». Но одно из ранений оказалось проникающим, и Тарайковский умер на месте происшествия.

Как полагает следствие, правоохранители имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, подчеркнул Носкевич.

Акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента республики, которые прошли 9 августа. Согласно официальным данным, с 80,1% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Итоги голосования не признали страны Запада. Соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала за границу.

Несогласные с итогами выборов периодически собираются у стихийного мемориала в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском. Для подавления протестов белорусские силовики активно применяют спецсредства и спецтехнику.

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