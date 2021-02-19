СК Белоруссии отказался возбудить дело о гибели Тарайковского

Управление Следственного комитета Белоруссии по Минску отказало в возбуждении уголовного дела по факту гибели 10 августа в центре белорусской столицы Александра Тарайковского. Об этом 19 февраля сообщил глава белорусского СК Иван Носкевич.

По его словам, решение об отказе вынесено по ст. 293 УК республики. Как установило следствие, около 23:00 Тарайковский находился в районе станции метро «Пушкинская», мужчина был сильно пьян и направился в сторону правоохранителей, несмотря на их предупреждения.

«Своими действиями Тарайковский провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих», — рассказал глава СК.

Силовики действовали по инструкции, выстрелили в Тарайковского нелетальным оружием с расстояния, исключающего гибель мужчины, отмечает агентство «БелТА». Но одно из ранений оказалось проникающим, и Тарайковский умер на месте происшествия.

Как полагает следствие, правоохранители имели право использовать нелетальное оружие для предотвращения более тяжких последствий, подчеркнул Носкевич.

Акции протеста в Белоруссии начались после выборов президента республики, которые прошли 9 августа. Согласно официальным данным, с 80,1% голосов победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Итоги голосования не признали страны Запада. Соперница Лукашенко Светлана Тихановская уехала за границу.

Несогласные с итогами выборов периодически собираются у стихийного мемориала в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском. Для подавления протестов белорусские силовики активно применяют спецсредства и спецтехнику.