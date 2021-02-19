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Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане
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Защита обжалует решение рады об обвинении Януковича в событиях на майдане

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Юристы украинского адвокатского объединения «Авер Лекс», которые представляют интересы экс-президента страны Виктора Януковича, обжалуют решение Верховной рады, в котором киевский майдан назвали ключевым моментом формирования Украины, а бывшего лидера страны — узурпатором. Об этом заявили ТАСС в объединении в пятницу, 19 февраля.

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Обжаловать постановление планируется в местных судах и, возможно, в международной инстанции.

«Постановление Верховной рады о государственном перевороте 2014 года является антиконституционным и в ближайшее время будет обжаловано нами в украинских судах, а в случае необходимости — и в Европейском суде по правам человека», — сказали в «Авер Лекс».

Верховная рада приняла 17 февраля постановление с заявлением, приуроченным к седьмой годовщине событий на майдане. В первом пункте заявления говорится, что те события стали одним из «ключевых моментов формирования украинского государства».

Согласно документу, вина за произошедшее в стране лежит именно на Януковиче. «Узурпация власти в 2010–2014 годах Виктором Януковичем привела к подрыву основ национальной безопасности и обороны Украины, нарушению прав и свобод человека», — отмечается в документе.

Адвокат экс-президента Виталий Сердюк опубликовал на своей странице в Facebook письмо Януковича. В нем политик обвинил «лидеров майдана» в возвращении Крыма в состав России, а также в начале военных действий в Донбассе.

20 февраля 2014 года на майдане произошла стрельба, в результате которой погибли 53 человека. Власти Украины возложили ответственность за произошедшее на режим возглавлявшего тогда страну Януковича. После смены власти в том же месяце политик, опасаясь за свою жизнь, покинул страну. Ему предоставили временное убежище в России до 26 октября 2021 года.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией. Несмотря на это, Украина, США и другие страны не признали итоги голосования. Москва неоднократно подчеркивала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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