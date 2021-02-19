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На предприятии «Роскосмоса» усомнились в скором заселении Марса

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Разговоры о возможном заселении Марса сегодня являются футуристикой. С таким заявлением выступил заместитель генерального конструктора НПО им. С.А. Лавочкина, входящего в состав госкорпорации «Роскосмос», Иван Москатиньев.

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«Это футуристика, конечно. Сегодня об этом всерьез вряд ли можно говорить», — рассказал Москатиньев в эфире телеканала «Россия-24».

По словам эксперта, совершать перелеты между планетами будет возможно тогда, когда на Луне научатся строить базы. Стартовые площадки и космодромы, построенные на спутнике Земли, могли бы заметно упростить межпланетные перелеты, добавил Москатиньев.

Днем ранее NASA посадила на Марс марсоход Perseverance. Диспетчер NASA отметила, что при посадке аппарата планово раскрылся парашют. За несколько минут до этого перед входом в атмосферу Марса специалисты NASA получили подтверждение, что маршевый двигатель отделился от ровера согласно графику.

Через час после посадки марсохода президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с этим событием. Руководство госкорпорации «Роскосмос» 19 февраля также поздравило NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс.

Также представитель Федерации космонавтики России Дмитрий Олиферович и член Русского космического общества Никита Матасов заявили, что вместе с марсоходом Perseveranсe на Марс был доставлен небольшой вертолет, с помощью которого NASA планируют изучать планету с высоты нескольких метров.

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