Главу полиции Нижневартовска уволили после имитации «акции протеста» в школе

Начальника ГУ МВД по Нижневартовску уволили после имитации «акции протеста» в школе. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщается на сайте ведомства.

«В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева», — говорится в публикации.

Кроме того, нескольких сотрудников управления предупредили о неполном служебном соответствии.



Ряду сотрудников полиции вынесли строгий выговор.

17 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство считает привлечение несовершеннолетних к мероприятиям, связанным с демонстрацией использования спецсредств, недопустимым.

16 февраля пресс-служба Управления МВД России по ХМАО сообщила о том, что МВД проводит служебную проверку в школе № 42 в Нижневартовске, где на одном из «Уроков мужества» была поставлены сценка имитации митинга. На снятых кадрах запечатлено, как часть учеников в шлемах с щитами и дубинками пытается противостоять сверстникам, забрасывающих их игровыми мячами. Одного из школьников уносят после сымитированного нападения с кулаками.