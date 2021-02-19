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Главу полиции Нижневартовска уволили после имитации «акции протеста» в школе

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Начальника ГУ МВД по Нижневартовску уволили после имитации «акции протеста» в школе. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщается на сайте ведомства.

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«В результате проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел врио начальника УМВД России по г. Нижневартовску Олега Сураева», — говорится в публикации.

Кроме того, нескольких сотрудников управления предупредили о неполном служебном соответствии.

Ряду сотрудников полиции вынесли строгий выговор.

17 февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что министерство считает привлечение несовершеннолетних к мероприятиям, связанным с демонстрацией использования спецсредств, недопустимым.

16 февраля пресс-служба Управления МВД России по ХМАО сообщила о том, что МВД проводит служебную проверку в школе № 42 в Нижневартовске, где на одном из «Уроков мужества» была поставлены сценка имитации митинга. На снятых кадрах запечатлено, как часть учеников в шлемах с щитами и дубинками пытается противостоять сверстникам, забрасывающих их игровыми мячами. Одного из школьников уносят после сымитированного нападения с кулаками.

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